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Mağaza açılışında indirim izdihamı

Bursa'da çeyizlik ve ev eşyaları satan bir mağaza, dün açıldı. Açılışa özel indirim reklamlarını gören vatandaşlar, yağan kara aldırış etmeden, saatler öncesinden mağaza önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar, mağazaya girmek için birbirini ezdi.

'Pes'diham
Bursa'da çeyizlik ve ev eşyaları satan bir mağaza, dün açıldı. Açılışa özel indirim reklamlarını gören vatandaşlar, yağan kara aldırış etmeden, saatler öncesinden mağaza önünde kuyruğa girdi. Binlerce kişinin mağaza önünde toplandığını gören yetkililer, içeriye girişte ezilme tehlikesi yaşanabileceğini düşünerek kapıları açmadı. Buna sinirlenen bazı kişiler, işyerinin kapılarını yumrukladı. Kalabalık arasında bir kişi, baygınlık geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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