Mangal tribün!

fyonkarahisar'da

(50), Sandıklıspor'un maçlarını izlemek için özel bir şey yapmaya karar verdi. Tribündeki küfürleri duymamak, için seyyar tribün yaptı. Maçı mangal keyfi yaparak izliyor.Mustafa İlhan ve arkadaşları, mangal yapıp maç izliyor.