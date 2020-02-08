Kızlar dehşet saçtı. Olay Denizli'de yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S., 3 genç kız tarafından dövüldü. Durumu babası F.S.'ye anlattı. Adam, şüphelilerin A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) olduğunu öğrendi. İzlediği görüntüler karşısında dehşete düştü. Çocuğunun dayak yediğini gördü. Polise giderek şikayetçi oldu. Genç kızların tehdit içerikli mesajlar paylaştıkları görüldü.
- Yaşam
- 08.02.2020
- Gazete
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