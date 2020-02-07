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Susurluk'ta tüyler ürperten ! Kuzeniyle iş birliği yaptı, arabasını çalan genci çapraz ateşe aldı

Susurluk'ta tüyler ürperten ... E, polis kuzeniyle iş birliği yaptı. Arabasını çalan genci takip edip, çapraz ateşe aldı.

Ölümcül takip!
Tüyler ürperten Susurluk'ta yaşandı. İşadamı Ömer E. pazar günü otostop çeken Mustafa Alınç ve B.A.Ü'yü (17) aracına aldı. Aç olan gençlere lokantada yemek ısmarladı. Ancak çıkışta otostopçu gençlerden Alınç direksiyona geçti, arkadaşı da araca binince hızla olay yerinden kaçtı. Ömer E. ise Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim E'yi aradı. Sonra da polis akrabası ile diğer amcasının oğlu Yunus E'yi de yanına alıp araştırma yaptı.

Aracın Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaştı. Kuzenleriyle, bu bölgeye hakim bir tepeye çıktı. İki gün araçta sabahlayan üçlü, dün araziye giren otomobili çapraz ateşe aldı. Aracı çalan , hayata gözlerini kapadı. Saldırganlar tutuklandı.



Mustafa Alınç, sürücü koltuğunda hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 12 kovan buldu.

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