Süper Loto, 5 kez devrin ardından, bir kişiyi zengin etti. Antalya Kumluca'da 6 sihirli rakamı bilen talihli, tam 15 milyon 673 bin lira kazandı. Beş bilenler 7 bin 431 lira, 4 bilenler 164'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak.
15-24-33-36-38-49
15 MİLYON LİRAYA NELER ALINIR
1 milyon liradan 15 adet lüks rezidans dairesi
500 bin liradan 30 adet lüks otomobil
300 bin liradan 50 adet lüks yat
15-24-33-36-38-49
15 MİLYON LİRAYA NELER ALINIR
1 milyon liradan 15 adet lüks rezidans dairesi
500 bin liradan 30 adet lüks otomobil
300 bin liradan 50 adet lüks yat
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