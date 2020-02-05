Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden kullanabilir hale getirebilirsiniz. Fazla para harcamadan yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...gömleklerinizi, kazaklarınızı yastığınızın boyutunda kesin ve kılıf olacak şekilde üstlerine dikin. Sandalyenizde, kanepenizde sergileyin.