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gömlekten yastık kılıfı, rendeden lamba yaptılar | Evde var fikir

eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden kullanabilir hale getirebilirsiniz. Fazla para harcamadan yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. , evde yapabileceğiniz birkaç ‘kendin yap’ fikrini sizler için derledi...




Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden kullanabilir hale getirebilirsiniz. Fazla para harcamadan yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

GÖMLEKLER SALONA TAŞINIYOR
Eski gömleklerinizi, kazaklarınızı yastığınızın boyutunda kesin ve kılıf olacak şekilde üstlerine dikin. Sandalyenizde, kanepenizde sergileyin.

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