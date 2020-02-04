Metrobüste taciz İstanbul Avcılar'da dün meydana gelen olayda, 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte metrobüse bindi. Yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Annenin duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak araçtan indirdi. Polis ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul Avcılar'da dün meydana gelen olayda, 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte metrobüse bindi. Yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Annenin duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak araçtan indirdi. Polis ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TÜM MANŞETLER