Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...
DÜNYANIZ DEĞİŞSİN
Birçoğumuzun ilkokul döneminde kullandığı dünya maketlerini avizeye çevirebilirsiniz.
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