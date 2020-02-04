Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...Birçoğumuzun ilkokul döneminde kullandığı dünya maketlerini avizeye çevirebilirsiniz.