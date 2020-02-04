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leri atma yeniden tasarla! İşte evde yapılabilecek geri dönüşümler...

Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...



Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç 'kendin yap' fikrini sizler için derledi...

DÜNYANIZ DEĞİŞSİN
Birçoğumuzun ilkokul döneminde kullandığı dünya maketlerini avizeye çevirebilirsiniz.

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