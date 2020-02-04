Bilişim suçuna hapis ve para cezası Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Bilişim suçlarının cezası nedir?

Elektronik ortamda yapılan bir takım fiiller, kişilerin huzurlarını bozmalarına sebep olurken, şahsi ya da kurumsal verileri ve önemli içerikleri de ele geçirme noktasında sıkıntı yaşatabilmektedirler. 5237

Elektronik ortamda yapılan bir takım fiiller, kişilerin huzurlarını bozmalarına sebep olurken, şahsi ya da kurumsal verileri ve önemli içerikleri de ele geçirme noktasında sıkıntı yaşatabilmektedirler. 5237 Türk Ceza Kanunu 'nun 243 ve 245'inci maddelerinde detaylandırılan suçların mağduru olmamak için titiz davranmalı ve kişisel verilerinizin teknolojik ortamdaki güvenliği ile ilgili teknik tedbirleri almalısınız. Yine de bilişim suçlarının mağduru konumuna düştüyseniz, örneğin kişisel verileriniz çalındı, web siteniz hacklendi ise ilk iş suçun failini bulabilmektir. Bilişim suçlarının tespitinde en önemli aşama IP adresinin tespitidir. Bilişim suçlarında da yıldırıcı cezalar alınmakta ve hapis ile adli para cezaları uygulanmaktadır. Bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı davranarak girmiş olan ve sistem içinde kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Ayrıca bazı suçların bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmesi de mümkündür. Örneğin; nitelikli dolandırıcılık, hakaret gibi suçlar sık karşılaşılan bilişim suçlarındır ve cezası ilgili suç türünün kanunda o suç için öngörülen ceza miktarlarına göre belirlenir. SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL hukuk@takvim.com.tr



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