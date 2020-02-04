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’in acı günü

Türk sinemasının emektar oyuncusu 'in tedavisi gören eşi (82), dün sabah hayata gözlerini yumdu Sürekli eşinin yanında bulunan Mekin, acı haberle sarsıldı. Uzun süre kendine gelemedi. Kurteli'nin cenazesinin bugün Erdek'te toprağa verileceği öğrenildi.

Ahmet Mekin’in acı günü
Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin'in tedavisi gören eşi Kumral Şükran Kurteli (82), dün sabah hayata gözlerini yumdu Sürekli eşinin yanında bulunan Mekin, acı haberle sarsıldı. Uzun süre kendine gelemedi. Kurteli'nin cenazesinin bugün Erdek'te toprağa verileceği öğrenildi.

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