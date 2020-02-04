Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören eşi Kumral Şükran Kurteli (82), dün sabah hayata gözlerini yumdu Sürekli eşinin yanında bulunan Mekin, acı haberle sarsıldı. Uzun süre kendine gelemedi. Kurteli'nin cenazesinin bugün Erdek'te toprağa verileceği öğrenildi.
- Yaşam
- 04.02.2020
- Gazete
Ahmet Mekin’in acı günü
Türk sinemasının emektar oyuncusu Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören eşi Kumral Şükran Kurteli (82), dün sabah hayata gözlerini yumdu Sürekli eşinin yanında bulunan Mekin, acı haberle sarsıldı. Uzun süre kendine gelemedi. Kurteli'nin cenazesinin bugün Erdek'te toprağa verileceği öğrenildi.
- Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş
- Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve...
- Acıyla kesişme
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