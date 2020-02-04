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Acıyla kesişme

Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi.

Acıyla kesişme
Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi.

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