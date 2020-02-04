Acıyla kesişme Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi.

Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi. TÜM MANŞETLER