Acıyla kesişme

Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi. Antalya Değirmendere Kavşağı'nda onlarca kaza meydana geldi. Elif Sarı da aynı yerde can verdi. Annesinin ise 7 yıl önce kızının öldüğü noktada eylem yaptığı öğrenildi.
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