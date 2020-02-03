Zatürre teşhisi konulan çocuğun akciğerinden badem çıktı. Olay Kocaeli'de yaşandı. Fatma ve Halil Karakaya çiftinin 2 yaşındaki oğlu Ali Asaf, anne ve babasıyla kuruyemiş yedikten sonra soğuk algınlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocuğa zatürre teşhisi konuldu. Sağlığında düzelme görülemeyen Asaf'a bu kez bronkoskopi işlemi yapıldı. Akciğerinde badem parçaları tespit edilen çocuk, 1.5 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Anne Karakaya, "Akciğerinde badem parçaları tespit edildi. İlk duyduğumda inanamadım. Neredeyse 24 saat uyuyordu ancak operasyon sonrası eski Ali Asaf geri döndü. Artık uyumak istemiyor, bizimle oyun oynuyor? diye konuştu.
- Yaşam
- 03.02.2020
- Gazete
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