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leri atma yeniden tasarla! Süzgeçten lamba, çaydanlıktan saksı yaptılar...

Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. , evde yapabileceğiniz birkaç ‘kendin yap’ fikrini sizler için derledi...



PAZARDAN SALONA
Pazar sandıklarıyla salonunuzun havasını değiştirin. Zımparaladığınız sandıkları, istediğiniz renge boyayıp vernikleyin. Hepsini çiviyle birbirine bağlayın. Sandıkların alt kısmına, tekerlekleri takın.

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