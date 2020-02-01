Kızı yanan baba konuştu: Şikayetçi oldum

Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen Y.T.'ye eşi de inanmadı. Baba Mehmet Salih T., cani anneden şikayetçi olduğunu açıkladı. Üvey anne dehşeti, İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşandı.
'SUÇSUZUM' DEDİ
14 yaşındaki I.T., sömestr tatilinde babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T. (29) ile kaldı. İddiaya göre Y.T., çaydanlıktaki kaynar suyu başından aşağı dökerek üvey kızını adeta haşladı! Talihsiz kız tedavi altına alınırken Y.T., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İfadesinde suçlamaları reddeden cani kadın, "I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık üzerine devrildi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Olaydan sonra büyük şok yaşayan baba Mehmet Salih T. de eşine inanmadı. "Çok üzgünüm. Kaza olmasını çok çok isterdim. Kızım kaza olmadığını söyledikten sonra karakola gittim ifademi değiştirdim. Şikayetçi olduğumu ben de söyledim" ifadesini kullandı.
Kaynar su nedeniyle I.T.'nin başında ve vücudunda yanıklar oluştu. Üç defa ameliyat edilen talihsiz kızın tedavisinin sürdüğü açıklandı.
'SUÇSUZUM' DEDİ
14 yaşındaki I.T., sömestr tatilinde babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T. (29) ile kaldı. İddiaya göre Y.T., çaydanlıktaki kaynar suyu başından aşağı dökerek üvey kızını adeta haşladı! Talihsiz kız tedavi altına alınırken Y.T., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İfadesinde suçlamaları reddeden cani kadın, "I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık üzerine devrildi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Olaydan sonra büyük şok yaşayan baba Mehmet Salih T. de eşine inanmadı. "Çok üzgünüm. Kaza olmasını çok çok isterdim. Kızım kaza olmadığını söyledikten sonra karakola gittim ifademi değiştirdim. Şikayetçi olduğumu ben de söyledim" ifadesini kullandı.
Kaynar su nedeniyle I.T.'nin başında ve vücudunda yanıklar oluştu. Üç defa ameliyat edilen talihsiz kızın tedavisinin sürdüğü açıklandı.
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