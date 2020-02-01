Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

Tekirdağ'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İ.A, evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle dün hastaneye başvurdu.
Genç anne tuvalete giderek doğum yaptı. Bebeği bırakıp kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Talihsiz çocuk ise kurtarılamadı. Vicdansız anne İ.A, bebeğini ölüme terk etti.
KATİL MAKİNE!
Konya Derbent'te Mustafa Kemal Üçpınar (13), dengesini kaybederek yem karma makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, kurtarılamadı. Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi.
Genç anne tuvalete giderek doğum yaptı. Bebeği bırakıp kaçtı. Kısa sürede yakalandı. Talihsiz çocuk ise kurtarılamadı. Vicdansız anne İ.A, bebeğini ölüme terk etti.
KATİL MAKİNE!
Konya Derbent'te Mustafa Kemal Üçpınar (13), dengesini kaybederek yem karma makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, kurtarılamadı. Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi.
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