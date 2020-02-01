Engelli park yerlerine araçlarını bırakan sürücülere ceza yağdı!

yerine park edenlere ceza yağdı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri,Araçlar arasında park etme hakkı olmayan araçlara 264 liralık para cezası kesildi. Engelli park yerlerini ihlal ettiği tespit edilenAyrıca bu araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.Araçların ön camınayazıları asıldı.