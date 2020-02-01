Engelli park yerlerine araçlarını bırakan sürücülere ceza yağdı!

Engelli yerine park edenlere ceza yağdı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, dün terminal otoparkında engellilere ait park yerlerine araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yaptı. Araçlar arasında park etme hakkı olmayan araçlara 264 liralık para cezası kesildi. Engelli park yerlerini ihlal ettiği tespit edilen 42 aracın sürücüsüne toplam 11 bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.
Araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı" yazıları asıldı.
Araçların ön camına "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı" yazıları asıldı.
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