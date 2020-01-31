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'te 16 yaşındaki , obeziteye yakalandı. ile 4 ay gibi kısa sürede vermeyi başardı. Azmiyle de herkese örnek oldu. , " ettiğim yol, zor bir süreci kapsıyordu ancak ben azmimle başarılı geldiğimi düşünüyorum. Spor yapmaya vaktim olmuyordu. Bu nedenle okul ve ev arasında kullandığım binmeme kararı aldım. Okula yürüyerek gitmeye başladım" dedi.

Yeni bir sayfa!
Gaziantep'te 16 yaşındaki Mehmet Karaşahin, obeziteye yakalandı. Kararlılığı ile 4 ay gibi kısa sürede 25 kilo vermeyi başardı. Azmiyle de herkese örnek oldu. , " ettiğim yol, zor bir süreci kapsıyordu ancak ben azmimle başarılı geldiğimi düşünüyorum. Spor yapmaya vaktim olmuyordu. Bu nedenle okul ve ev arasında kullandığım servis aracına binmeme kararı aldım. Okula yürüyerek gitmeye başladım" dedi.

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