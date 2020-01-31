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Mutluluğa kulak verin!

Genç annenin tek isteği gerçekleşti. Artık çocuğunu duyabiliyor. 'da doğuştan işitme engelli 'ın (42) yeniden duyabilmesi için gerekli para yardımseverler tarafından toplandı. Sıkıntı yaşayan Koçak, işitme cihazı takılarak yeniden duymaya başladı. Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan kadın, "Çok güzel bir duygu. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk" dedi.

Mutluluğa kulak verin!
Genç annenin tek isteği gerçekleşti. Artık çocuğunu duyabiliyor. 'da doğuştan işitme engelli Oya Koçak'ın (42) yeniden duyabilmesi için gerekli para yardımseverler tarafından toplandı. Sıkıntı yaşayan Koçak, işitme cihazı takılarak yeniden duymaya başladı.



Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan kadın, "Çok güzel bir duygu. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk" dedi.

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