Mutluluğa kulak verin!

Genç annenin tek isteği gerçekleşti. Artık çocuğunu duyabiliyor. Yalova'da doğuştan işitme engelli Oya Koçak'ın (42) yeniden duyabilmesi için gerekli para yardımseverler tarafından toplandı. Sıkıntı yaşayan Koçak, işitme cihazı takılarak yeniden duymaya başladı.
Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan kadın, "Çok güzel bir duygu. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk" dedi.
Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan kadın, "Çok güzel bir duygu. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.