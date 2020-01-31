Kapkaça uğrayan genç kız, neye uğradığını şaşırdı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Lise öğrencisi Nurcan Durmaz (16), yürüyüşe geçti. Bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Durmaz, polisi aradı. Kızın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi arıyor.
- Yaşam
- 31.01.2020
- Gazete
Bisikletli kapkaççı!
Kapkaça uğrayan genç kız, neye uğradığını şaşırdı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Lise öğrencisi Nurcan Durmaz (16), yürüyüşe geçti. Bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Durmaz, polisi aradı. Kızın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi arıyor.
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