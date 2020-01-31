Bugünkü
Takvim

kapkaççı!

Kapkaça uğrayan , neye uğradığını şaşırdı. Olay dün 'da yaşandı. Lise öğrencisi (16), yürüyüşe geçti. bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Durmaz, polisi aradı. Kızın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi arıyor.

Bisikletli kapkaççı!
Kapkaça uğrayan , neye uğradığını şaşırdı. Olay dün 'da yaşandı. Lise öğrencisi Nurcan Durmaz (16), yürüyüşe geçti. bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Durmaz, polisi aradı. Kızın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi arıyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBisikletli kapkaççı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri