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Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

'da (18), evden çıktı. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada C.A.'nın kullandığı otomobil, genç kıza çarptı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alındı. Aynı kavşakta sürekli kaza meydana geldiği öğrenildi.

Ah be Elif!
'da (18), evden çıktı. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada C.A.'nın kullandığı otomobil, genç kıza çarptı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alındı. Aynı kavşakta sürekli kaza meydana geldiği öğrenildi.

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