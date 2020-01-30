Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Antalya'da Elif Sarı (18), evden çıktı. Yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada C.A.'nın kullandığı otomobil, genç kıza çarptı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü ise gözaltına alındı. Aynı kavşakta sürekli kaza meydana geldiği öğrenildi.
- Yaşam
- 30.01.2020
- Gazete
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