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Lüksün anahtarı! Zenginlerin çantalarını süsleyen anahtarlıklar fiyatlarıyla şaşırtıyor

Anahtarlık deyip geçmeyin. Günlük hayatta sürekli kullandığımız anahtarlıklara lüks markaların eli değince fiyatlar uçuyor. Zenginlerin çantalarını süsleyen anahtarlıklar fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev, araba anahtarlarının takıldığı tek bir deri anahtarlık binlerce liralık fiyatlarla beğeniye sunuluyor.

Lüksün anahtarı!
Anahtarlık deyip geçmeyin. Günlük hayatta sürekli kullandığımız anahtarlıklara lüks markaların eli değince fiyatlar uçuyor. Zenginlerin çantalarını süsleyen anahtarlıklar fiyatlarıyla şaşırtıyor. Ev, araba anahtarlarının takıldığı tek bir deri anahtarlık binlerce liralık fiyatlarla beğeniye sunuluyor.

İşte birkaç seçenek:



Gucci'nin deri anahtarlığı, 270 dolar (yaklaşık bin 603 TL) fiyat etiketine sahip.



Louis Vuitton imzasını taşıyan bu anahtarlıklardan soldaki 405 dolara (2 bin 405 lira),



sağdaki ise 665 dolara (3 bin 950 lira) sunuluyor.



Hemen her renkte üretilen ve dünyada çok tutulan bu Anahtarlık kuzu derisi ve paslanmaz çelikten yapılmış. Fiyatı ise 270 dolar (bin 603 lira)



Hermes'in deri ve paladyum kullanarak tasarladığı bu anahtarlık, bin 25 dolar yani 6 bin 88 lira fiyat etiketine sahip.

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