Fırsatçı kışla birlikte yine ortaya çıktı. Ihlamurdan ada çayına kadar birçok ürünün fiyatını artırdı. Elmayı, portakalı, limonu 10 liraya, muzu 15'e sattı. Vatandaş isyan bayrağı açtı: Asıl virüs bunlar...
ZAM HASTALIĞI
Grip salgınıyla meyveye, bitki çaylarına talep patladı, fırsatçı harekete geçti. Marketlerde elma, portakal gibi meyvelerde üretici fiyatının 6 katına varan fark görülürken, aktarlar da % 45'i bulan zam yaptı.
Gıda fırsatçıları yine hortladı. Bu sefer uyanıklar grip salgınını kâra dönüştürmek için harekete geçti. Vatandaşın hasta olduğunda ya da hastalıktan korunmak için çokça tükettiği ürünlere zam yağdı. Marketlerde elma, portakal gibi meyvelerde üretici fiyatının 6 katına varan fark görüldü.
Vatandaşın hasta olduğunda en çok tükettiği; ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, zerdeçal gibi ürünlere kimi aktarlar da 1 ay içerisinde yüzde 45'e varan zam yaptı.
Geçen ay tezgahlarda kilosu 200 liradan yerini alan ıhlamurun, şimdi fiyatının 290 liraya çıkması tepki çekti. Ürünlerdeki bir ay içerisindeki ortalama artışın da yüzde 20 olarak gerçekleştiği görüldü.
Zencefilin kilosu 70 liradan 85 liraya, adaçayının ise 75 liradan 90 liraya yükseldi. Aktar esnafı, vatandaşa "Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Aramızda fırsatçılık yapanlar var" diye seslendi.
ÖZLEM TERCANLI
ZAM HASTALIĞI
Grip salgınıyla meyveye, bitki çaylarına talep patladı, fırsatçı harekete geçti. Marketlerde elma, portakal gibi meyvelerde üretici fiyatının 6 katına varan fark görülürken, aktarlar da % 45'i bulan zam yaptı.
Gıda fırsatçıları yine hortladı. Bu sefer uyanıklar grip salgınını kâra dönüştürmek için harekete geçti. Vatandaşın hasta olduğunda ya da hastalıktan korunmak için çokça tükettiği ürünlere zam yağdı. Marketlerde elma, portakal gibi meyvelerde üretici fiyatının 6 katına varan fark görüldü.
Vatandaşın hasta olduğunda en çok tükettiği; ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, zerdeçal gibi ürünlere kimi aktarlar da 1 ay içerisinde yüzde 45'e varan zam yaptı.
Geçen ay tezgahlarda kilosu 200 liradan yerini alan ıhlamurun, şimdi fiyatının 290 liraya çıkması tepki çekti. Ürünlerdeki bir ay içerisindeki ortalama artışın da yüzde 20 olarak gerçekleştiği görüldü.
Zencefilin kilosu 70 liradan 85 liraya, adaçayının ise 75 liradan 90 liraya yükseldi. Aktar esnafı, vatandaşa "Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Aramızda fırsatçılık yapanlar var" diye seslendi.
ÖZLEM TERCANLI
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