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Başka Ceren’ler ölmesin

'da öldürülen balerin (20), tüm 'yi ağlattı. 'deki bir telefoncu ise korkunç in ardından mağazanın girişine bir pankart astı. O pankartta 'takip edildiğinizi anladığınızda buraya koşun, gerisini biz hallederiz' yazılıydı. Mağaza müdürü , "Kim gelirse gelsin kepengi indirip, güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Başka Ceren’ler ölmesin
Ordu'da öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), tüm Türkiye'yi ağlattı. Eskişehir'deki bir telefoncu ise korkunç in ardından mağazanın girişine bir pankart astı. O pankartta 'takip edildiğinizi anladığınızda buraya koşun, gerisini biz hallederiz' yazılıydı. Mağaza müdürü Güneş Ergovan, "Kim gelirse gelsin kepengi indirip, güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz" diye konuştu.



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