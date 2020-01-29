Başka Ceren’ler ölmesin

Ordu'da öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), tüm Türkiye'yi ağlattı. Eskişehir'deki bir telefoncu ise korkunç cinayetin ardından mağazanın girişine bir pankart astı. O pankartta 'takip edildiğinizi anladığınızda buraya koşun, gerisini biz hallederiz' yazılıydı. Mağaza müdürü Güneş Ergovan, "Kim gelirse gelsin kepengi indirip, güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz" diye konuştu.
- Yaşam
- 29.01.2020
- Gazete
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