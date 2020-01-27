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lı beşizler birbirinden hiç ayrılmıyor

8 yaşındaki beşiz kardeşler , , , ve , birbirinden hiç ayrılmıyor. Tek odayı paylaşıyor, birlikte eğitim görüyor, aynı kıyafet ve ayakkabıları giyiyor...

Beşi bir yerde!
Konya'da Tuğba (34) ve Ahmet Dür (39) çiftinin beşizleri Feyza Nur İkra, Beyza Nur Azra, Saliha Nur Erva, Fatma Nur Nilda ve Meryem Nur Esma, 8 yıl önce 'da dünyaya geldi. Baba Dür, beşizlerin doğmasının ardından 'ya yerleşti.



3 yıl önce okula başlayan kardeşler, birbirlerinden hiç ayrılmıyor, aynı odayı paylaşıyor, aynı sınıfta eğitim görüp, aynı kıyafet ve ayakkabılar giyiyor. Dür çifti de beşizlerin ve 15 yaşındaki abla Ayşe Nur Nisa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

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