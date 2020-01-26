Bugünkü
Takvim

Uludağ'da sömestr yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, dün sömestr ve hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da araç kuyruğu 8 kilometreye ulaştı!

'Dolu'dağ!
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, dün sömestr ve hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da araç kuyruğu 8 kilometreye ulaştı! Oteller Bölgesi'ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Tatil için Hatay'dan Uludağ'a giden Hatun Turan, "Arkadaşımla birlikte geldik. Önce Bursa'yı gezdik daha sonra Uludağ'a çıktık. Kahvaltı yaptık, şimdi de kayak yapıyoruz. Gelmeyenlere de tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriUludağ'da sömestr yoğunluğu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri