Uludağ'da sömestr yoğunluğu Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, dün sömestr ve hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da araç kuyruğu 8 kilometreye ulaştı!

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, dün sömestr ve hafta sonu yoğunluğu yaşadı. Kar kalınlığının 132 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da araç kuyruğu 8 kilometreye ulaştı! Oteller Bölgesi'ndeki pistlere akın eden yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Tatil için Hatay'dan Uludağ'a giden Hatun Turan, "Arkadaşımla birlikte geldik. Önce Bursa'yı gezdik daha sonra Uludağ'a çıktık. Kahvaltı yaptık, şimdi de kayak yapıyoruz. Gelmeyenlere de tavsiye ederim" ifadesini kullandı.