Elveda Şerife

Çanakkale'de Nuri Eroğlu, önceki gün imam nikahlı eşi Şerife Beceren'i Eroğlu'nu av tüfeği ile başından vurdu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için kalktığını, av tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü. Beceren, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Yaşam
- 26.01.2020
- Gazete
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