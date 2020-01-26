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Bobo’dan güzel haber

Mersin'de yaşayan Ferda Şahin'in 12 yaşındaki köpeği Bobo, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybetti. Talihsiz köpeğin ameliyatına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek verdi.

Bobo’dan güzel haber
Mersin'de yaşayan Ferda Şahin'in 12 yaşındaki köpeği Bobo, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybetti. Talihsiz köpeğin ameliyatına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek verdi. Hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından İstanbul'a getirilen Bobo, ameliyat edildi. Zamanla görme yetisinin geri geleceği belirtildi. İğdigül, "Bobo şu an görmüyor ama 3 hafta sonra görmeye başlayacak" dedi.

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