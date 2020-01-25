Bugünkü
Takvim

Gamze’nin öldüğü patlamanın nedeni belirlendi

Sevgilisini öldüren şüphelinin, evi yaktığı i oğluna aldırdığı ortaya çıktı. ’da bir cani, evi ateşe verip 5 yıllık sevgilini katletti. 15 yaşındaki oğlunu da vahşete ortak ettiği belirlendi.

'Baba' vahşet!
Sevgilisini öldüren şüphelinin, evi yaktığı i oğluna aldırdığı ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde 'da yaşandı. Fatih Alp Ü. (41) ile sevgilisi Gamze Esen'in (24) bulunduğu evde yangın çıktı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı, adam ise hafif yaralandı. Yapılan incelemede, Fatih Alp Ü.'nün evi benzinle ateşe verdiği anlaşıldı. Bidonu ise 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı. Talihsiz kadın dün toprağa verildi.



15 yaşındaki Y.S.Ü babasını benzin aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGamze’nin öldüğü patlamanın nedeni belirlendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri