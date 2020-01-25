Gamze’nin öldüğü patlamanın nedeni belirlendi

Sevgilisini öldüren şüphelinin, evi yaktığı benzini oğluna aldırdığı ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz günlerde Aydın'da yaşandı. Fatih Alp Ü. (41) ile sevgilisi Gamze Esen'in (24) bulunduğu evde yangın çıktı. Ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı, adam ise hafif yaralandı. Yapılan incelemede, Fatih Alp Ü.'nün evi benzinle ateşe verdiği anlaşıldı. Bidonu ise 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı. Talihsiz kadın dün toprağa verildi.
15 yaşındaki Y.S.Ü babasını benzin aldı.
15 yaşındaki Y.S.Ü babasını benzin aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.