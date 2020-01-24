Tükürüğe 18 yıl!

Eskişehir'de, 2017'de motosikletli kurye Burak S., pizzaya tükürüp adrese götürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Siparişi veren Hüseyin Alyüz, şikayetçi oldu. hakkında dava açılan Burak S.'nin işine de son verildi. Sanığın 18 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma ertelendi.
RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL
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