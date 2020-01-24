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Son ! 1 milyon liranın üzerinde vurgun yaptı...

Yapımı süren Köprüsü civarında arsa alım satımı yaptığını iddia eden , Beykoz'da restoran sahibi Erdoğan Öztaş'ı "Birlikte kar ederiz" diyerek 750 bin lira dolandırdı. misali 1 milyon liranın üzerinde vurgun yapan Bulut, sırra kadem bastı. , şüphelinin çok sayıda esnafı da dolandırdığını öğrendiklerini anlattı.

Son Sülün Osman
Yapımı süren Köprüsü civarında arsa alım satımı yaptığını iddia eden Ramazan Bulut, Beykoz'da restoran sahibi Erdoğan Öztaş'ı "Birlikte kar ederiz" diyerek 750 bin lira dolandırdı. misali 1 milyon liranın üzerinde vurgun yapan Bulut, sırra kadem bastı. , şüphelinin çok sayıda esnafı da dolandırdığını öğrendiklerini anlattı.


Erdoğan Öztaş


Merve Uçanok


Ramazan Bulut

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