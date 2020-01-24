Yapımı süren Çanakkale Köprüsü civarında arsa alım satımı yaptığını iddia eden Ramazan Bulut, Beykoz'da restoran sahibi Erdoğan Öztaş'ı "Birlikte kar ederiz" diyerek 750 bin lira dolandırdı. Sülün Osman misali 1 milyon liranın üzerinde vurgun yapan Bulut, sırra kadem bastı. Avukat Merve Uçanok, şüphelinin çok sayıda esnafı da dolandırdığını öğrendiklerini anlattı.
Erdoğan Öztaş
Merve Uçanok
Ramazan Bulut
Erdoğan Öztaş
Merve Uçanok
Ramazan Bulut
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