Kızını öldürüp parçalara ayırmıştı... Katil babadan mahkemede şaşırtan ifade!

gösterdiğinde'da tüylerürperten bir cinayetişlendi... İddialara göre(56) oryantallikyapan kızı(32) boğarakkatletti. Sonra da evladınıyedi parçaya ayırıp,ormana defnetti. Savcılıkifadesinde "Yaptığıişten dolayı utançduyuyorduk.diyerek suçunu itiraf edencani adam, mahkemeduruşmasındatam tersinisöyledi.Kızınıöldürdüğünüinkar eden Uslu,"Eşim ve benimbu olayla hiçbiralakamız yok. Tamamenyanlışlık sonucu buradayız.Susma hakkımızıkullandığımız haldeifade vermişiz gibi imzaattırdılar. Sonra kendimizicezaevinde bulduk" dedi.Anne Uslu da olay günükızıyla kavga ederekbaygınlık geçirdiğini, hiçbirşey hatırlamadığını söyledi.Duruşma ertelendi.