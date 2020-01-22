Kızını öldürüp parçalara ayırmıştı... Katil babadan mahkemede şaşırtan ifade!

Tarihler 9 Ocak 2019'u gösterdiğinde Edirne Keşan'da tüyler ürperten bir cinayet işlendi... İddialara göre dönerci ustası Hasan Uslu (56) oryantallik yapan kızı Diğdem Uslu'yu (32) boğarak katletti. Sonra da evladını yedi parçaya ayırıp, ormana defnetti. Savcılık ifadesinde "Yaptığı işten dolayı utanç duyuyorduk. Cesedi derin dondurucuda sakladım" diyerek suçunu itiraf eden cani adam, mahkeme duruşmasında tam tersini söyledi.
Kızını öldürdüğünü inkar eden Uslu, "Eşim ve benim bu olayla hiçbir alakamız yok. Tamamen yanlışlık sonucu buradayız. Susma hakkımızı kullandığımız halde ifade vermişiz gibi imza attırdılar. Sonra kendimizi cezaevinde bulduk" dedi. Anne Uslu da olay günü kızıyla kavga ederek baygınlık geçirdiğini, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Duruşma ertelendi.
Kızını öldürdüğünü inkar eden Uslu, "Eşim ve benim bu olayla hiçbir alakamız yok. Tamamen yanlışlık sonucu buradayız. Susma hakkımızı kullandığımız halde ifade vermişiz gibi imza attırdılar. Sonra kendimizi cezaevinde bulduk" dedi. Anne Uslu da olay günü kızıyla kavga ederek baygınlık geçirdiğini, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Duruşma ertelendi.
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