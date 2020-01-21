Yok artık! "Beni seviyor musun?" sorusu kazaya neden oldu
Bursa İznik'te G.A. adlı kadın, otomobilin direksiyonu başındaki sevgilisi M.T'ye "Beni seviyor musun?" dedi. Hayır cevabını alınca direksiyonu kırdı. Otomobil, araçla çarpıştı. Kadın ağır, sevgilisi ise hafif yaralandı.
Bursa İznik'te G.A. adlı kadın, otomobilin direksiyonu başındaki sevgilisi M.T'ye "Beniseviyor musun?" dedi. Hayır cevabını alınca direksiyonu kırdı. Otomobil, araçla çarpıştı. Kadın ağır, sevgilisi ise hafif yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.