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Yok artık! "Beni seviyor musun?" sorusu kazaya neden oldu

'te G.A. adlı kadın, otomobilin direksiyonu başındaki sevgilisi M.T'ye "Beni seviyor musun?" dedi. Hayır cevabını alınca direksiyonu kırdı. Otomobil, araçla çarpıştı. Kadın ağır, sevgilisi ise hafif yaralandı.

Yok artık!
Bursa İznik'te G.A. adlı kadın, otomobilin direksiyonu başındaki sevgilisi M.T'ye "Beni seviyor musun?" dedi. Hayır cevabını alınca direksiyonu kırdı. Otomobil, araçla çarpıştı. Kadın ağır, sevgilisi ise hafif yaralandı.

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