İstanbul Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı. Sürücü Emre Can Azder kurtarılamadı. Talihsiz gencin, Ukrayna'da okuduğu ve askerliğini yapmak için Türkiye'ye geldiği anlaşıldı.
- Yaşam
- 21.01.2020
- Gazete
Ukrayna’dan ölüme
İstanbul Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı. Sürücü Emre Can Azder kurtarılamadı. Talihsiz gencin, Ukrayna'da okuduğu ve askerliğini yapmak için Türkiye'ye geldiği anlaşıldı.
İstanbul Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı. Sürücü Emre Can Azder kurtarılamadı. Talihsiz gencin, Ukrayna'da okuduğu ve askerliğini yapmak için Türkiye'ye geldiği anlaşıldı.
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