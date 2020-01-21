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’dan ölüme

Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüsle çarpıştı. Sürücü Emre kurtarılamadı. Talihsiz gencin, 'da okuduğu ve askerliğini yapmak için 'ye geldiği anlaşıldı.

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