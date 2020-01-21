Serabral palsiye inat öğrencilerine ışık saçıyor

Samsun'da doğuştan serebral palsi hastası olan Oğuz Kul, sergilediği yaşam mücadelesi ile herkese örnek oluyor. Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni olarak göreve başlayan Kul, derslerine girdiği öğrencilerine kendi hayatından da kesitler sunuyor. Kul, "Benim ayakkabımı giymem 7 dakika, üzerimi giymem 35 dakika sürüyor. Parmaklarım su topladığı için çok fazla yazı yazamadım. Hala hayatının zor olduğunu düşünen var mı?" dedi.
- Yaşam
- 21.01.2020
- Gazete
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