Bugünkü
Takvim

Serabral palsiye inat öğrencilerine ışık saçıyor

'da doğuştan hastası olan , sergilediği yaşam mücadelesi ile herkese örnek oluyor. Rehber Öğretmeni olarak göreve başlayan Kul, derslerine girdiği öğrencilerine kendi hayatından da kesitler sunuyor. Kul, "Benim ayakkabımı giymem 7 dakika, üzerimi giymem 35 dakika sürüyor. Parmaklarım su topladığı için çok fazla yazı yazamadım. Hala hayatının zor olduğunu düşünen var mı?" dedi.

Helal olsun
Samsun'da doğuştan hastası olan , sergilediği yaşam mücadelesi ile herkese örnek oluyor. Rehber Öğretmeni olarak göreve başlayan Kul, derslerine girdiği öğrencilerine kendi hayatından da kesitler sunuyor. Kul, "Benim ayakkabımı giymem 7 dakika, üzerimi giymem 35 dakika sürüyor. Parmaklarım su topladığı için çok fazla yazı yazamadım. Hala hayatının zor olduğunu düşünen var mı?" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSerabral palsiye inat öğrencilerine ışık saçıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri