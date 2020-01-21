Bugünkü
Takvim

On 'da 5 ye 115'er bin

On 'da 10 bilen 5 , 115 bin 10'ar lira kazandı. 9 4.167, 8 bilenler 156, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira .

5 kişiye 115'er bin
On 'da 10 bilen 5 , 115 bin 10'ar lira kazandı. 9 4.167, 8 bilenler 156, 7 bilenler 24, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3 lira .

7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74, 78

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriOn Numara'da 5 kişiye 115'er bin
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri