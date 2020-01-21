Avukatların alacak-verecek kavgası kanlı bitti

İstanbul Kağıthane'de uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasında alacakverecek tartışması çıktı. Avukat Ümit B, ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Ardından gözaltına alındı.
- Yaşam
- 21.01.2020
- Gazete
İstanbul Kağıthane'de uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasında alacakverecek tartışması çıktı. Avukat Ümit B, ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Ardından gözaltına alındı.
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