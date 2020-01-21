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Avukatların alacak-verecek kavgası kanlı bitti

İstanbul Kağıthane'de uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasında alacak verecek tartışması çıktı. Avukat Ümit B, ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Ardından gözaltına alındı.

A'vukuat'

İstanbul Kağıthane'de uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasında alacakverecek tartışması çıktı. Avukat Ümit B, ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Ardından gözaltına alındı.

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