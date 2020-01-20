Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı

polis olarak tanıdan psikopat, genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı. Olay cuma gecesi Antalya'da yaşandı. Polise giden(51), kızı'nun (23) eve gelmediğini söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri,Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. hastaneye kaldırıldı. Genç kız, bir erkeğin kendisini polis olarak tanıttığını, kaçırıp tecavüze kalkıştığını anlattı. Şüpheliyakalandı.