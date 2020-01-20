Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı

Kendisinin polis olarak tanıdan psikopat, genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı. Olay cuma gecesi Antalya'da yaşandı. Polise giden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun (23) eve gelmediğini söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri, genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini öğrendi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. hastaneye kaldırıldı. Genç kız, bir erkeğin kendisini polis olarak tanıttığını, kaçırıp tecavüze kalkıştığını anlattı. Şüpheli Mehmet G. yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet G. adliyeye sevk edildi.
Feci şekilde darp edilen genç kız, tanınmayacak hale geldi.
Mehmet G. adliyeye sevk edildi.
Feci şekilde darp edilen genç kız, tanınmayacak hale geldi.
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