İzmir'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ağır yaraladı

İzmir'in Dikili ilçesinde Murat S.(50), parkta hünez belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Leyla S.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar eşinin başından ayrılmayan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
- Yaşam
- 20.01.2020
- Gazete
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