Yüzünü asmadı!

46 yıldır direksiyon sallayan yaşlı adam, ilk trafik cezasını yedi. Olay Çanakkale'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi Ramazan Koç (75), otomobiliyle, 8 Aralık 2019'da kırmızı ışıkta geçti. 286 TL trafik cezası kesildi. 1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim" dedi.
Çanakkale'de ilk trafik cezası 75 yaşında yazılan yaşlı adam, makbuzu çerçeveletip hatıra için duvarına astı.
Çanakkale'de ilk trafik cezası 75 yaşında yazılan yaşlı adam, makbuzu çerçeveletip hatıra için duvarına astı.
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