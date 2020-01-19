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Yüzünü asmadı!

46 yıldır direksiyon sallayan yaşlı adam, ilk trafik cezasını yedi. 'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi (75), otomobiliyle, 8 Aralık 2019'da ta geçti. 286 TL trafik cezası kesildi. alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. yım ve ilk cezamı yedim" dedi.

Yüzünü asmadı!
46 yıldır direksiyon sallayan yaşlı adam, ilk trafik cezasını yedi. 'de meydana geldi. Evli ve 4 çocuk ile 5 torun sahibi Ramazan Koç (75), otomobiliyle, 8 Aralık 2019'da ta geçti. 286 TL trafik cezası kesildi. alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. yım ve ilk cezamı yedim" dedi.



'de ilk trafik cezası 75 yaşında yazılan yaşlı adam, makbuzu çerçeveletip hatıra için duvarına astı.

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