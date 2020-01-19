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’yi üzen ölüm

'da 20 yıldır 'de kameramanlık yapan 40 yaşındaki , kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ertekin'in cenazesi toprağa verildi.

TRT’yi üzen ölüm
İStanbul'da 20 yıldır 'de kameramanlık yapan 40 yaşındaki İlker Ertekin, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ertekin'in cenazesi toprağa verildi.

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