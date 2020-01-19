TRT’yi üzen ölüm

İStanbul'da 20 yıldır TRT'de kameramanlık yapan 40 yaşındaki İlker Ertekin, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ertekin'in cenazesi Tuzla Mezarlığında toprağa verildi. İStanbul'da 20 yıldır TRT'de kameramanlık yapan 40 yaşındaki İlker Ertekin, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ertekin'in cenazesi Tuzla Mezarlığında toprağa verildi.
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