Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu Ş.Urfa'da önceki sabah karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.

Ş.Urfa'da önceki sabah karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11), sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek. TÜM MANŞETLER