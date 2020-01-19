Mimarlık mesleğini bıraktı, hayalleri için otostopla dünya turuna çıktı

İşi gücü bırakan genç kız, hayallerinin peşine düştü. Otostopla Türkiye'yi gezdi, hedefi ise dünyayı gezmek. 4 yıl önce Antalya'dan yola çıkarak otostopla binlerce kilometre yol kat eden Rabia Saçıkara'nın (26) rotası bu kez Şanlıurfa oldu. Amacının dünyayı gezmek olduğunu ifade eden Saçıkara, gittiği yerleri not alıp, fotoğraflayıp sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Türkiye'nin 81 ilini gezen genç kız, yeni maceralar peşinde turuna devam ediyor.
Saçıkara dünyanın neresi olursa olsun, söylenen hiçbir şeye inanmayıp, insanın gidip kendi deneyimleriyle, gözlemleriyle düşünmesinin gerektiğini dile getirdi. Genç kız, "Balıklıgöl'ü ziyarete geldim. Atmosfer beni çok etkiledi. Türkiye'nin bütün illerini gezdim. Bundan sonraki rotam Hindistan'a otostopla yolculuk yapacağım" dedi.
YENİ ROTASI HİNDİSTAN
Rabia Saçıkara, Türkiye'nin tüm illerini gezdi. Yeni rotası ise Hindistan.
Saçıkara dünyanın neresi olursa olsun, söylenen hiçbir şeye inanmayıp, insanın gidip kendi deneyimleriyle, gözlemleriyle düşünmesinin gerektiğini dile getirdi. Genç kız, "Balıklıgöl'ü ziyarete geldim. Atmosfer beni çok etkiledi. Türkiye'nin bütün illerini gezdim. Bundan sonraki rotam Hindistan'a otostopla yolculuk yapacağım" dedi.
YENİ ROTASI HİNDİSTAN
Rabia Saçıkara, Türkiye'nin tüm illerini gezdi. Yeni rotası ise Hindistan.
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