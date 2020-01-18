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Horoz Hüsnü kendisine taş atan postacıyı kovaladı

Postacıyı kovalayan horoz ilgi odağı oldu. Sultanbeyli'de sokakta yürüyen postacı bir horoza taş attı. İkili arasında kovalamaca başladı. Adam canını zor kurtardı.

‘Hüsnü’reis!
Postacıyı kovalayan horoz ilgi odağı oldu. Sultanbeyli'de sokakta yürüyen postacı bir horoza taş attı. İkili arasında kovalamaca başladı. Adam canını zor kurtardı. "Hüsnü" adlı horozun sahibi Ahmet Eren, "Büyüttük, yetiştirdik. Annemiz kesmek istedi. Ben engel oldum. Hayvanları seviyorum, kedi, horoz besliyorum. Postacı taş mı attı, tekme mi attı kızdırmış. Kızınca da saldırmış kendini koruyor herkes. O da bir canlı. Kümes var, kümeste kalıyor. Kimseye bir şey yapmasın diye içeri aldım" dedi.

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