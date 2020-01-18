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'nın birinci dönemi kapandı

'nın birinci dönemi kapandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. 'da da 2 milyon 819 bin 443 öğrenciye karne dağıtıldı. Çekmeköy'deki 'nda da karne sevinci yaşandı. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatil başladı
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemi kapandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. 'da da 2 milyon 819 bin 443 öğrenciye karne dağıtıldı. Çekmeköy'deki 'nda da karne sevinci yaşandı. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.



Sevinç Koleji Beylikdüzü Anaokulu öğrencisi Mehmet Yiğit Erdem de karnesini öğretmenleri Elif Çakır Şebnem Eslen'den aldı.

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