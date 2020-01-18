2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemi kapandı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. İstanbul'da da 2 milyon 819 bin 443 öğrenciye karne dağıtıldı. Çekmeköy'deki Özel Erdem İlköğretim Okulu'nda da karne sevinci yaşandı. İkinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Sevinç Koleji Beylikdüzü Anaokulu öğrencisi Mehmet Yiğit Erdem de karnesini öğretmenleri Elif Çakır Şebnem Eslen'den aldı.
Sevinç Koleji Beylikdüzü Anaokulu öğrencisi Mehmet Yiğit Erdem de karnesini öğretmenleri Elif Çakır Şebnem Eslen'den aldı.
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