Evlilik çetesi, dayıların gönlünü, mülkünü çaldı. Mağdurlar, Müge Anlı'ya çıktı! Kendilerini yakanlar arasında Mustafa Şimşek de vardı. Zanlı, canlı yayında marifetini anlattı: Fas'tan ayda 50, bir yılda 600 kadın getirdim. Kataloglarını yapıp damatlara yolladım!
CANLI TUTUKLAMA
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenen evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı. 'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili atv'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Türkiye'nin dört bir yanından evlilik vaadiyle dolandırılan mağdurlar, stüdyoya akın etti. Fas'tan bir yılda 600 kadın getirdiğini ve komisyon aldığını itiraf eden Mustafa Şimşek de Müge Anlı'nın bugünkü yayınına konuk oldu. Evlenmek isteyen erkeklere seçmeleri için getirdiği kadınların kataloğunu da yaptırdığı ortaya çıktı.
İşte Hikmet Şimşek'in tutuklanma anı.
İHBAR KABUL EDİLDİ
Ardından Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, Mustafa Şimşek'i canlı yayında gözaltına aldı. İstanbul'da Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan Mustafa Şimşek, soruşturmanın yürütüldüğü Kütahya'ya götürüldü.
KATALOG HAZIRLATMIŞ
Müge Anlı canlı yayınına katılan Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum, Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan dolandırıcılık çetesi nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadılar.
Stüdyoya gelen mağdurlar, Hikmet Şimşek'ten şikayetçi olduğunu söyledi.
Twitter;
Adam kıtalararası ticaret yapmış!
Mustafa kendi çapında work and travel şirketi kurmuş.
Fas hattı olmuş fay hattı!
Erkekleri kandıran yine erkekler!
Müge abla kalbimi kaybettim. Bulur musun?
Zamparaların sonu!
Helal olsun sana Müge Anlı.
Gerçekten imkansız onun için sıradan.
Emniyet müdürü gibisin sayın Müge Anlı.
Tosuncuk olayına el atarsanız seviniriz..
Suçlular, Müge Anlı'dan çok korkuyor.
Hiçbir programı kaçırmadım, dedektif gibi bilgim var.
CANLI TUTUKLAMA
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta işlenen evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı giderek arttı. 'Sahte Evlilik Çetesi' ile ilgili atv'de yayınlanan programında Emniyet yetkililerine seslenen Müge Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Türkiye'nin dört bir yanından evlilik vaadiyle dolandırılan mağdurlar, stüdyoya akın etti. Fas'tan bir yılda 600 kadın getirdiğini ve komisyon aldığını itiraf eden Mustafa Şimşek de Müge Anlı'nın bugünkü yayınına konuk oldu. Evlenmek isteyen erkeklere seçmeleri için getirdiği kadınların kataloğunu da yaptırdığı ortaya çıktı.
İşte Hikmet Şimşek'in tutuklanma anı.
İHBAR KABUL EDİLDİ
Ardından Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Emniyet yetkilileri, Mustafa Şimşek'i canlı yayında gözaltına aldı. İstanbul'da Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan Mustafa Şimşek, soruşturmanın yürütüldüğü Kütahya'ya götürüldü.
KATALOG HAZIRLATMIŞ
Müge Anlı canlı yayınına katılan Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum, Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan dolandırıcılık çetesi nedeniyle hayatlarının şokunu yaşadılar.
Stüdyoya gelen mağdurlar, Hikmet Şimşek'ten şikayetçi olduğunu söyledi.
Twitter;
Adam kıtalararası ticaret yapmış!
Mustafa kendi çapında work and travel şirketi kurmuş.
Fas hattı olmuş fay hattı!
Erkekleri kandıran yine erkekler!
Müge abla kalbimi kaybettim. Bulur musun?
Zamparaların sonu!
Helal olsun sana Müge Anlı.
Gerçekten imkansız onun için sıradan.
Emniyet müdürü gibisin sayın Müge Anlı.
Tosuncuk olayına el atarsanız seviniriz..
Suçlular, Müge Anlı'dan çok korkuyor.
Hiçbir programı kaçırmadım, dedektif gibi bilgim var.
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