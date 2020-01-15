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Velay'it'i kazandı!

'de okuyan Osman (24) ile (24) altı ay önce aşklarını bitirdi. İddiaya göre Bölükbaşı, genç adamın cinsi 5.5 yaşındaki '' isimli köpeğini geri vermedi. Bunun üzerine Orhan Baçaru, hayvanını elinden alabilmek için mahkemeye gitti. Dün görülen duruşmada hakim, Marley'in 'ya verilmesine karar verdi.

Velay'it'i kazandı!
Eskişehir'de okuyan Osman Orhan Baçaru (24) ile Ezgi Bölükbaşı (24) altı ay önce aşklarını bitirdi. İddiaya göre Bölükbaşı, genç adamın cinsi 5.5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermedi. Bunun üzerine Orhan Baçaru, hayvanını elinden alabilmek için mahkemeye gitti.



Dün görülen duruşmada hakim, 'in 'ya verilmesine karar verdi. Köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten genç, "Oğluma kavuşacağım günü iple çekiyorum" diye konuştu.

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