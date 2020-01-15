Velay'it'i kazandı!

Eskişehir'de okuyan Osman Orhan Baçaru (24) ile Ezgi Bölükbaşı (24) altı ay önce aşklarını bitirdi. İddiaya göre Bölükbaşı, genç adamın Golden Retriever cinsi 5.5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermedi. Bunun üzerine Orhan Baçaru, hayvanını eski sevgilisinin elinden alabilmek için mahkemeye gitti.
Dün görülen duruşmada hakim, Marley'in Osman Baçaru'ya verilmesine karar verdi. Köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten genç, "Oğluma kavuşacağım günü iple çekiyorum" diye konuştu.
Dün görülen duruşmada hakim, Marley'in Osman Baçaru'ya verilmesine karar verdi. Köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten genç, "Oğluma kavuşacağım günü iple çekiyorum" diye konuştu.
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