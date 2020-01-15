10 milyon kişi yollara düşüyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatili dönemi için satışa sunulan biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, yolculuk için otobüsü tercih edeceklerin acele etmesi gerektiğini söyledi.
Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini ifade eden Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestir tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu. Tatil dolayısıyla bilet fiyatlarında artış olmayacağını söyleyen Yıldırım, "Ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor" ifadesi kullandı.
Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini ifade eden Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestir tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu. Tatil dolayısıyla bilet fiyatlarında artış olmayacağını söyleyen Yıldırım, "Ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor" ifadesi kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.