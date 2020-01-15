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10 milyon kişi yollara düşüyor

Tüm Genel Başkanı ve Başkanı , 'ta başlayacak sömestir tatili dönemi için satışa sunulan biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, yolculuk için otobüsü tercih edeceklerin acele etmesi gerektiğini söyledi.

10 milyon kişi yollara düşüyor
Tüm Genel Başkanı ve Başkanı Mustafa Yıldırım, 'ta başlayacak sömestir tatili dönemi için satışa sunulan biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, yolculuk için otobüsü tercih edeceklerin acele etmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini ifade eden Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestir tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz" diye konuştu. Tatil dolayısıyla bilet fiyatlarında artış olmayacağını söyleyen Yıldırım, "Ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor" ifadesi kullandı.

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