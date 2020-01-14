Lösemi tedavisi gören Ecrin Aksoy ağabeyi ile hayata tutundu! Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, İzmir Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 yaşındaki ağabeyi Yasin'den alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Batmanlı Ecrin Aksoy (7), lösemi oldu. Ağabeyi Yasin'den alınan ilik ile sağlık buldu. TÜM MANŞETLER