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Lösemi tedavisi gören Ecrin Aksoy ağabeyi ile hayata tutundu!

Lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Ecrin Aksoy, İzmir Behçet Uz Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 yaşındaki ağabeyi Yasin'den alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Abilik yaptı
Batmanlı Ecrin Aksoy (7), lösemi oldu. Ağabeyi Yasin'den alınan ilik ile sağlık buldu.

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