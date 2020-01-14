Kocasını öldürmüştü! Savcı mütalaasını açıkladı: Meşru müdafa

İstanbul'da Hülya Ören, geçen sene eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdü. Savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek bir korku ve panikle aştığının kabul edilmesi gerektiği anlatılarak ceza verilmesine yer olmadığı ifade edildi. Mahkeme, Ören'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Yaşam
- 14.01.2020
- Gazete
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