Sokak ortasında silahlar konuştu İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İ stanbul Esenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TÜM MANŞETLER