Sokak ortasında silahlar konuştu

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbulEsenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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