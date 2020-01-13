Bugünkü
Takvim

Sokak ortasında silahlar konuştu

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokak ortasında silahlar konuştu
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında dün silahlı çatışma çıktı. 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSokak ortasında silahlar konuştu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri